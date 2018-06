Félix Auger-Aliassime s'incline d'entrée de jeu à Milan

Agence QMI 26-06-2018 | 13h51

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été éliminé dès le premier tour du tournoi de catégorie Challenger de Milan, en Italie, mardi.

Le joueur de 17 ans, 151e au classement de l'ATP, a été sèchement vaincu par le Néerlandais Thiemo de Bakker, 289e au monde, en deux manches de 6-2 et 6-1.

Les deux joueurs s'étaient affrontés lors des demi-finales du tournoi Challenger de Blois, en France, il y a quelques jours, à l'avantage d'Auger-Aliassime. Le Québécois avait ensuite perdu en finale face à un autre Néerlandais, Scott Griekspoor.

Au final, le Québécois a éprouvé des ennuis avec son service, ne réussissant qu'un as et commettant sept doubles fautes. De plus, il n'a converti que 47 % de ses premières balles de service. Son service a été brisé à cinq reprises.

Auger-Aliassime était le quatrième favori du tournoi.