Roland-Garros : la fin pour Peter Polansky

Agence QMI 30-05-2018 | 10h25

Le Canadien Peter Polansky a subi l'élimination au premier tour du tournoi de Roland-Garros, mercredi, s'inclinant 6-3, 4-6, 6-2 et 6-2 devant le Français Pierre-Hugues Herbert.

Classé au 87e rang mondial, le vainqueur a eu besoin de 2 h 26 min pour défaire le représentant de l'unifolié dans ce duel qui s'était amorcé la veille et qui avait été interrompu après deux manches.

Ayant accédé au tableau principal à titre de «lucky loser», Polansky, 124e du circuit de l'ATP, a été dominé 11-2 au chapitre des as et 53-21 pour le total de coups gagnants. Il a commis une seule double faute, comparativement à quatre pour le favori local. Herbert a mis la main sur 123 des 221 points joués.

Victoire de Dabrowski, ultime défaite de Nestor

En double féminin, l'Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont écrasé les Françaises Tessah Andrianjafitrimo et Fiona Ferro 6-3 et 6-1 dans un affrontement de premier tour.

Les cinquièmes têtes de série de la compétition ont mis seulement 56 minutes pour triompher, le temps de gagner 60 points sur une possibilité de 96. À l'étape suivante, elles se mesureront à l'Allemande Carina Witthoeft et à l'Américaine Kaitlyn Christian, ou encore, à l'Ukrainienne Kateryna Kozlova et à l'Argentine Maria Irigoyen.

Chez les hommes, le vétéran ontarien Daniel Nestor a disputé son dernier match en carrière à Roland-Garros. Aux côtés du favori local Jérémy Chardy, qui avait vaincu le Tchèque Tomas Berdych en simple plus tôt en journée, il s'est incliné 7-5 et 6-2 devant l'Espagnol Marcel Granollers et l'Uruguayen Pablo Cuevas, 11e favoris.