Roland-Garros: Françoise Abanda incapable de se qualifier

Agence QMI 22-05-2018 | 13h03

La Québécoise Françoise Abanda a subi une défaite de 4-6, 6-4 et 6-2 aux mains de l'Italienne Martina Trevisian, mardi, dans un match de premier tour aux qualifications du tournoi de Roland-Garros.

La 16e tête de série de l'étape qualificative a rendu les armes au bout de 2 h 18 min contre la 185e joueuse mondiale.

Abanda, 125e du circuit de la WTA, a réussi trois as. Elle a placé en jeu 64 % de ses premiers services, comparativement à 72 % pour sa rivale. Trevisian a dominé 26-23 pour le nombre de coups gagnants et 96-80 pour le total de points remportés. Pour sa part, la représentante de la Belle Province a commis 55 fautes directes, soit 12 de plus que l'Européenne.

Eugenie Bouchard devra attendre

Pour sa part, Eugenie Bouchard renouera avec l'action mercredi à l'occasion d'un duel de premier tour des qualifications contre la Slovène Dalila Jakupovic, 13e tête de série de la phase prétournoi et 121e joueuse au monde.

Les deux femmes devaient en découdre mardi, mais la pluie a contraint les organisateurs à reporter au lendemain les affrontements n'ayant pu être complétés en journée. Bouchard, 167e de la WTA, doit gagner trois matchs pour accéder au tableau principal.