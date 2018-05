Vasek Pospisil peine mais l'emporte

Agence QMI 15-05-2018 | 16h25

Le Canadien Vasek Pospisil a difficilement vaincu l'Australien Maverick Banes en trois manches de 6-7 (2), 6-1 et 7-5, mardi, dans un match de premier tour du tournoi Challenger de Busan, en Corée du Sud.

Le troisième favori de la compétition et 78e joueur mondial a eu besoin de 2 h 29 min pour venir à bout de son rival issu des qualifications. Il a claqué 11 as, comparativement à trois pour Banes. Ce dernier, 350e de l'ATP, a commis neuf doubles fautes et a concédé son service à quatre occasions.

Pospisil en découdra avec un autre représentant australien, Max Purcell, à l'étape suivante. Celui-ci détient la 218e place du circuit.

Schnur craque, Polansky continue

Pour sa part, Brayden Schnur a subi une défaite de 6-2, 2-6 et 6-1 aux mains de l'Américain Mackenzie McDonald dans un autre duel de premier tour du même événement.

Le natif de Pickering en Ontario a rendu les armes après une bataille de près de deux heures contre la sixième tête de série. McDonald, 110e de la planète, a réussi cinq bris en 17 chances face à Schnur, 231e. Le gagnant a enlevé 91 des 164 points disputés.

Par ailleurs, au premier tour du tournoi Challenger de Bordeaux, le Canadien Peter Polansky a défait le Brésilien Thiago Monteiro en deux sets identiques de 6-4.

Le vainqueur a totalisé sept as pour surprendre le septième favori et 114e joueur du circuit. Monteiro n'a pas aidé sa cause avec quatre doubles fautes et il a concédé deux bris.

Polansky, qui se trouve au 126e échelon mondial, se mesurera au Français Grégoire Barrère, 241e, lors de sa prochaine rencontre.

En double, le Torontois et son partenaire américain Bradley Klahn ont eu raison des Français Grégoire Jacq et Benjamin Bonzi 6-3 et 6-4 dans un choc de premier tour. Leurs prochains rivaux seront le Floridien Stefan Kozlov et le Moldave Radu Albot.

Enfin, dans un autre duel en duo, mais du côté de Lisbonne, le Canadien Adil Shamasdin et le Néerlandais Sander Arends ont disposé des Espagnols Gerard Granollers et Jaume Munar en trois sets de 6-2, 6-7 (2) et 10-8 au premier tour.

À leur prochaine rencontre, les favoris du tournoi auront les Américains Evan King et Nathan Pasha comme opposants.