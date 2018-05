Il surmonte l'adversité pour battre Berdych en trois manches - Shapovalov éblouit les Romains

Pierre Durocher 15-05-2018 | 14h09

Denis Shapovalov se sent de plus en plus à l'aise sur la terre battue. Il a confirmé mardi aux Internationaux d'Italie, à Rome, que ses succès lors du tournoi Masters 1000 de Madrid la semaine dernière n'étaient pas le fruit du hasard, lui qui s'était rendu en demi-finale contre Alexander Zverev.

Le Canadien de 19 ans en a mis plein la vue aux Romains. Ne se décourageant nullement après avoir perdu la première manche 6-1 face à l'expérimenté Tomas Berdych, 17e joueur mondial, Shapovalov s'est remis à jouer avec confiance pour gagner les manches suivantes 6-3 et 7-6 (5).

Il a ainsi poursuivi sur sa lancée et cette victoire lui assurera lundi prochain d'être le Canadien le mieux classé sur le circuit de l'ATP devant Milos Raonic, forcé au repos cette semaine en raison d'un malaise à un genou.

Raonic est présentement classé au 22e rang et Shapovalov, au 29e. Selon Tennis Canada, ce sera la première fois depuis 2010 qu'un autre joueur que Raonic occupera le premier rang au pays. Shapovalov, qui a réussi huit as face à Berdych, affrontera Robin Haase, classé 44e, au second tour du tournoi Masters 1000 de Rome. Il s'agira d'une première confrontation.

Sous le choc

En conférence de presse, Shapovalov a admis être un brin étonné par la tournure des événements. « Je suis quelque peu sous le choc, a-t-il raconté. Ça va vite. J'ai travaillé très fort pour obtenir de bons résultats sur la terre battue et c'est fou de voir que ça survient si rapidement dans ma carrière. C'est encourageant. »

Au sujet de ses difficultés au cours de la première manche, il a déclaré : « Mon jeu de pieds faisait défaut. La terre battue est bien différente à Rome qu'elle l'est à Madrid. Mon synchronisme faisait défaut. J'ai continué de me battre et j'ai su demeurer positif. »

Borfiga impressionné

Louis Borfiga, vice-président responsable du développement de l'élite à Tennis Canada, est emballé par le rendement de Shapovalov. Il y a eu un net déblocage sur la terre battue et c'est de bon augure en vue du tournoi de Roland-Garros.

« Le blocage, il était tout simplement dans sa tête, a analysé Borfiga. J'ai eu l'occasion de voir Denis s'entraîner à Monaco et il travaillait très bien avec Martin Laurendeau (ce dernier l'a retrouvé à Rome après s'être absenté à Madrid). Ses efforts ont porté leurs fruits. Il n'y avait aucune raison pour que Shapovalov ne puisse pas faire aussi bien sur la terre battue que sur le ciment puisque c'est un joueur complet sur le plan technique.