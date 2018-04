Tournoi de Budapest: une victoire en double pour Denis Shapovalov

Agence QMI 24-04-2018 | 09h36

Le Canadien Denis Shapovalov et son partenaire français Hugo Nys ont vaincu le Bosnien Damir Dzumhur et le Tchèque Roman Jebavy en deux manches de 6-4 et 7-5, mardi, dans un match de premier tour en double au tournoi de Budapest.

Les vainqueurs ont eu le dessus grâce à cinq bris réalisés en 11 occasions durant ce duel de 74 minutes. Ils ont par ailleurs concédé leur service trois fois, mais ont dominé 68-55 au chapitre des points gagnés.

Au tour suivant, Shapovalov et Nys affronteront Lucas Pouille et Jonathan Eysseric, ou encore, Andres Molteni et Matwe Middelkoop.

En simple, l'Ontarien est la quatrième tête de série de la compétition et a obtenu un laissez-passer pour la deuxième ronde. Le prochain rival de Shapovalov, 43e au monde, sera l'Italien Paolo Lorenzi (66e) ou le Géorgien Nikoloz Basilashvili (79e).