Milos Raonic s'impose au service à Monte-Carlo

Agence QMI 18-04-2018 | 14h38

Armé de son puissant service, le Canadien Milos Raonic a vaincu l'Italien Marco Cecchinato au deuxième tour du tournoi de catégorie Masters de Monte-Carlo, mercredi.

Raonic, 14e favori de la compétition et 22e joueur au classement mondial, s'est imposé en deux manches de 7-6 (5) et 6-2.

Si le premier set a été chaudement disputé, Cecchinato, 100e au monde, n'a pu résister aux attaques de Raonic par la suite.

Le service du Canadien, qui a réussi 16 as, a causé bien des maux de tête à l'Italien. Raonic a par ailleurs été en mesure de briser Cecchinato trois fois pendant le match.

Le représentant de l'unifolié affrontera au troisième tour la deuxième tête de série, soit le Croate Marin Cilic. Pointant au troisième échelon du classement de l'ATP, Cilic a défait l'Espagnol Fernando Verdasco en deux sets de 6-3 et 7-6 (4) au deuxième tour.

Raonic et Cilic se sont affrontés trois fois en carrière, le second ayant remporté deux duels. Le dernier match remonte à la finale du tournoi d'Istanbul, en 2017. Le puissant serveur avait eu le dessus en deux manches de 7-6 (3) et 6-3. Les deux autres affrontements ont eu lieu en 2011 et 2013.