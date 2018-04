Fed Cup: une belle occasion de rebondir pour Eugenie Bouchard

TVA Sports 18-04-2018 | 12h14

Eugenie Bouchard disputera la Fed Cup pour la première fois en trois ans, ce week-end, au Stade IGA à Montréal.

Certains croient que la joueuse, qui n'est plus classée dans le top 100 mondial, a été invitée seulement pour faire mousser la vente de billets. Or, le président de Tennis Canada, Eugène Lapierre, a tenu à rectifier le tir mercredi, lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM, sur les ondes de TVA Sports.

«C'est toujours l'une de nos meilleures joueuses, a-t-il dit d'emblée. Nous devons choisir nos deux meilleures joueuses en ce moment et c'est pour ça que l'entraîneur Sylvain Bruneau a invité nos deux joueuses les mieux classées.

«Oui, j'ai l'impression que tout le monde veut voir jouer Eugenie, mais ce sera entre elle, Françoise Abanda et Bianca Andreescu. Sylvain aura des choix à faire, a ajouté Lapierre. Eugenie a besoin de victoires et ce serait peut-être la bonne occasion pour elle de rebondir, chez elle, dans un stade de plus petite envergure [environ 1500 places].»

Le Canada affrontera l'Ukraine samedi et dimanche et tous les duels seront présentés sur les ondes de TVA Sports.