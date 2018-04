Félix Auger-Aliassime perd une guerre de tranchées

Agence QMI 09-04-2018 | 14h46

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est incliné en trois manches de 7-6 (4), 4-6 et 7-5 devant l'Espagnol Jaume Munar, lundi, dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Barletta, en Italie.

Le représentant de la Belle Province et 176e joueur mondial a rendu les armes au bout d'une longue bataille de 2 h 51 min, et ce, même s'il a dominé 15-2 au chapitre des as.

Confronté à la 196e raquette de l'ATP, Auger-Aliassime a commis les deux doubles fautes de la rencontre et a sauvé 15 des 16 balles de bris auxquelles il a fait face. Par ailleurs, il n'a obtenu qu'une chance de briser et n'a pu en profiter. Munar a remporté 117 points au total, soit six de plus que son opposant.