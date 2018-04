Eugenie Bouchard reste au même rang Eugenie Bouchard: une stabilité à retrouver Encore une défaite pour Eugenie Bouchard

Agence QMI 09-04-2018 | 11h52

La Québécoise Eugenie Bouchard a conservé le 111e rang du classement mondial du tennis féminin mis à jour lundi.

Ancienne numéro 5 au monde, «Genie» tente de reprendre le terrain perdu, elle qui s'est inclinée au premier tour de l'Omnium Volvo Car de Charleston, en Caroline du Sud, la semaine passée. Par ailleurs, elle représentera le Canada lors de la rencontre du Groupe mondial II de la Fed Cup contre l'Ukraine, les 21 et 22 avril au stade Uniprix.

Par ailleurs, sa compatriote Françoise Abanda est en 127e place, en hausse de deux crans. La Roumaine Simona Halep occupe toujours le sommet, devant la Danoise Caroline Wozniacki, l'Espagnole Garbine Muguruza, ainsi que l'Ukrainienne Elina Svitolina et la Lettone Jelena Ostapenko.

Pas de mouvement

Du côté masculin, l'ordre mondial n'a pas changé, de sorte que le Majorquin Rafael Nadal est encore en tête. Ses plus proches poursuivants sont le Suisse Roger Federer, le Croate Marin Cilic, l'Allemand Alexander Zverev et le Bulgare Grigor Dimitrov.

L'Ontarien Milos Raonic a conservé le 22e échelon. Denis Shapovalov et Vasek Pospisil sont respectivement 45e et 75e, alors que Félix Auger-Aliassime a grimpé de neuf rangs et se retrouve 176e.