Félix Auger-Aliassime rate sa chance

Agence QMI 19-03-2018 | 12h55

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi une défaite de 3-6, 6-2 et 7-6 (6) aux mains de l'Américain Mackenzie McDonald, lundi, au premier tour des qualifications du tournoi de Miami.

Pour la 182e raquette mondiale, il s'agit d'un résultat décevant, d'autant plus qu'il détenait une balle de match à 6-5 dans le bris d'égalité du set décisif. Cependant, la 24e tête de série de l'étape qualificative a mis la main sur les trois points suivants pour gagner ce duel de 2 h 11 min.

Auger-Aliassime a dominé 10-7 au chapitre des as, mais a commis six doubles fautes, soit deux de plus que le détenteur du 143e rang de l'ATP. Le joueur de la Belle Province a concédé trois fois son service, alors que McDonald a été victime de deux bris seulement malgré les neuf chances de briser qu'il a accordées.

Le vainqueur a remporté 103 points, contre 100 pour son rival qui avait atteint le deuxième tour du tableau principal à Indian Wells.