Classement mondial du tennis masculin: Milos Raonic gagne 13 places

Agence QMI 19-03-2018 | 08h53

Le Canadien Milos Raonic est passé du 38e au 25e rang du classement mondial du tennis masculin mis à jour lundi.

Le puissant serveur a connu de bons moments au tournoi d'Indian Wells, en Californie, atteignant la demi-finale. L'Ontarien en était à une première présence dans le carré d'as d'un événement Masters 1000 depuis l'automne 2016 à Paris.

Finaliste le week-end dernier, le Suisse Roger Federer a conservé le sommet, devant l'Espagnol Rafael Nadal, le Croate Marin Cilic, le Bulgare Grigor Dimitrov et l'Allemand Alexander Zverev. Tombeur de Federer dimanche et de Raonic la veille, l'Argentin Juan Martin del Potro est sixième.

Pour sa part, le Québécois Félix Auger-Aliassime a perdu 13 places et se retrouve 182e, et ce, même s'il a obtenu à Indian Wells sa première victoire à vie au sein du tableau principal d'un tournoi Masters 1000. Ses compatriotes Denis Shapovalov, Vasek Pospisil et Peter Polansky sont dans l'ordre 46e, 77e et 126e.

Petite hausse pour Bouchard

Chez les femmes, Eugenie Bouchard a gagné deux rangs et est 114e. De son côté, Françoise Abanda a grimpé d'un cran pour s'accaparer du 124e échelon.

La Roumaine Simona Halep reste en tête. Elle devance la Danoise Caroline Wozniacki, l'Espagnole Garbine Muguruza, l'Ukrainienne Elina Svitolina et la Lettone Jelena Ostapenko, qui a dépassé la Tchèque Karolina Pliskova.