Milos Raonic atteint les demi-finales à Indian Wells

Milos Raonic a remporté le duel de serveurs l'opposant à l'Américain Sam Querrey, vendredi après-midi, à Indian Wells, en Californie. Ce faisant, le Canadien a obtenu sur billet pour les demi-finales du tournoi de l'ATP.

L'Ontarien de 27 ans, qui pointe maintenant au 38e rang mondial, l'a emporté en trois manches de 7-5, 2-6 et 6-3. Il a obtenu le bris décisif au neuvième jeu de la troisième manche, pour finalement boucler la rencontre au terme d'une lutte de 1 h 51 min. Le Canadien a réussi pas moins de 17 as dans la rencontre, comparativement à neuf pour Querrey.

Raonic a réussi six as contre trois au premier set et a remporté 79 % des points lorsque sa première balle était en jeu. À ce chapitre, il a été plus efficace que son adverse avec un pourcentage de réussite de 67 % en premières balles contre 58 % pour Querrey.

L'Américain de 30 ans, 21e au monde et 18e tête de série du tournoi, est revenu en force en deuxième manche, brisant Raonic à deux reprises. Bien qu'il n'ait mis en jeu que 40 % de ses premières balles, il n'a accordé aucune balle de bris à son adversaire.

Il s'agit d'une troisième victoire en cinq matchs pour Raonic contre Querrey.

En demi-finale, il affrontera le vainqueur du match opposant l'Argentin Juan Martin Del Potro, sixième favori, à l'Allemand Philipp Kohlschreiber.

La dernière fois que Raonic avait atteint les demi-finales d'un tournoi Masters 1000 était à l'automne 2016, à Paris. Le Canadien avait toutefois déclaré forfait avant son duel contre Andy Murray en raison d'une blessure.