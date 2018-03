Eugenie Bouchard délaissée par son agent et ses commanditaires

TVA Sports 10-03-2018 | 09h12

Eugenie Bouchard a peut-être récemment remporté une bataille juridique contre l'Association de tennis des États-Unis, mais ses déboires sur le terrain commencent certainement à avoir beaucoup plus de répercussions qu'un simple rang à la baisse au classement.

En effet, John Tobias, qui agissait en tant qu'agent de la joueuse de 24 ans, aurait décidé de quitter le clan de la Québécoise, selon un article de la journaliste Stephanie Myles publié dans le New York Times. Tobias représentait la firme TLA, qui était la quatrième - un nombre plutôt élevé - à être associée avec Bouchard depuis 2014.

«Je n'ai plus personne en place en ce moment, avait indiqué Bouchard. Beaucoup de choses se sont passées et c'est probablement la septième chose qui me trotte dans la tête en ce moment. Mais après le tournoi (Indian Wells), je vais passer du temps avec mon équipe et essayer de trouver une solution.»

Outre le départ de son agent, qui ne vient pas d'un commun accord, Bouchard aurait également perdu le support de commanditaires comme Aviva, Colgate et Usana. De plus, de par l'entente qu'elle détient avec la compagnie Nike, qui est basée sur ses performances sur le terrain, Bouchard ne toucherait plus d'argent de la part de l'équipementier américain.

Ceci s'ajoute également au fait que la compagnie de raquettes Babolat n'avait pas renouvelé son entente avec Bouchard en début d'année.

En conséquence, Bouchard a notamment publié deux publications commanditées sur son compte Instagram pour la compagnie Neuenergy, qui produit des barres énergétiques, et pour promouvoir un livre sur la cryptomonnaie.

Selon le New York Times, il ne s'agit pas de commandites bien importantes.

Bouchard est actuellement au 116e rang du classement de la WTA, ce qui ne lui permettrait pas d'accéder aux tableaux principaux des plus grands tournois.

Toutefois, comme ce fut le cas à Indian Wells, Bouchard a reçu plusieurs laissez-passer de la part des organisateurs de compétitions. En Californie, Bouchard a été défaite en deux manches dès le premier tour par l'Américaine Sachia Vickery, 100e au monde.