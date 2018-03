Challenger d'Indian Wells: Vasek Pospisil passe en demi-finale

Agence QMI 02-03-2018 | 17h47

Le Canadien Vasek Posipil s'est qualifié pour les demi-finales du Challenger d'Indian Wells, vendredi, en disposant de l'Américain Christian Harrison en deux manches de 7-6 (7) et 6-1.

Pospisil, 86e raquette mondiale, a remporté 77% des points quand sa première balle de service était en jeu contre 62% pour Harrison, 234e joueur mondial.

Dominant lors de la deuxième manche, la troisième tête de série du Challenger n'a accordé aucune chance à son adversaire américain de briser son service. Pospisil a par ailleurs converti trois des 12 balles de bris qu'il a obtenues durant cette manche.

De son côté, Peter Polansky s'est incliné lors des quarts de ce même tournoi en deux manches identiques de 6-2 devant le Slovaque Martin Klizan, 181e au monde.

Polansky, 139e au classement de l'ATP, a vu son rival briser son service à quatre reprises alors qu'il n'a pas été en mesure de tirer profit de la seule balle de bris qu'il a eue.

Pospisil tentera de venger son compatriote, samedi, alors qu'il croisera le fer avec Klizan en demi-finale.

En double, Polansky et son compatriote Adil Shamasdin ont plié l'échine en demi-finale en deux sets de 6-3 et 6-4 devant la paire américaine composée d'Austin Krajicek et de Jackson Withrow.