Simona Halep reprend le sommet

Agence QMI 26-02-2018 | 08h55

La Roumaine Simona Halep a dépassé la Danoise Caroline Wozniacki au premier rang du classement mondial du tennis féminin mis à jour lundi.

Même si elle n'a pas joué à Dubaï en raison d'une blessure à l'orteil la semaine dernière, Halep a repris le sommet de la hiérarchie de son sport qu'elle avait perdu au mois de janvier.

Les places 3 à 5 sont toujours occupées par l'Espagnole Garbine Muguruza, l'Ukrainienne Elina Svitolina et la Tchèque Karolina Pliskova.

Pour sa part, la Québécoise Eugenie Bouchard a grimpé d'un cran et est maintenant 115e, tandis que sa compatriote Françoise Abanda (122e) n'est pas très loin derrière. Carol Zhao et Bianca Andreescu sont respectivement 140e et 174e.

Chute importante de Milos Raonic

Chez les hommes, l'Ontarien Milos Raonic a perdu huit échelons et se retrouve 40e, quelques rangs devant un autre Canadien, Denis Shapovalov (45e).

La tête est encore détenue par le Suisse Roger Federer. Le Majorquin Rafael Nadal, le Croate Marin Cilic, le Bulgare Grigor Dimitrov et l'Allemand Alexander Zverev suivent.

De leur côté, Vasek Pospisil, Peter Polansky et Félix Auger-Aliassime sont dans l'ordre 83e, 139e et 166e.