Cuisante défaite pour Félix Auger-Aliassime

Agence QMI 08-02-2018 | 14h55

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a encaissé un revers sans équivoque de 6-0 et 6-2 aux mains du Français Constant Lestienne, jeudi à Budapest, dans un match de deuxième tour au tournoi Challenger de Hongrie.

Issu des qualifications et 332e joueur mondial, le vainqueur a eu besoin de seulement 47 minutes pour disposer du représentant de la Belle Province.

Cinquième tête de série de la compétition, Auger-Aliassime a commis les quatre doubles fautes de la rencontre, concédé son service cinq fois. Également, il n'a pas obtenu de balle de bris et a été dominé 53-21 au chapitre des points gagnés. Celui qui en était à son premier événement de l'ATP en carrière a placé 53 % de ses premiers services en jeu.

Le détenteur du 167e rang du circuit a par ailleurs retrouvé un peu le sourire plus tard en journée. Dans le cadre d'un duel de deuxième tour en double, lui et l'Espagnol Nicola Kuhn ont vaincu les Britanniques Scott Clayton et Jonny O'Mara 7-5 et 7-6 (8).

Le duo gagnant a claqué six as, comparativement à trois pour leurs opposants. Auger-Aliassime et Kuhn ont pris le service adverse deux fois en 10 tentatives, tout en mettant la main sur 81 des 152 points disputés.

En demi-finale, ils croiseront le fer avec deux joueurs locaux, soit Peter Nagy et Levente Godry, qui ont reçu une invitation des organisateurs.

Rendez-vous avec Pospisil

Quant à Lestienne, il en découdra avec le Canadien Vasek Pospisil en quart de finale. Celui-ci a eu raison du Tchèque Adam Pavlasek en deux sets de 6-4 et 6-3 dans un autre choc de deuxième tour.

Le Britanno-Colombien, deuxième favori et 85e raquette de l'ATP, a réussi deux bris en quatre occasions et a sauvé les deux balles de bris auxquelles il a fait face. Il a également dominé le 216e joueur au monde 3-1 au chapitre des as et 62-49 pour le nombre de points enlevés.