Victoire facile de Vasek Pospisil

Agence QMI 07-02-2018 | 10h15

Le Canadien Vasek Pospisil a disposé du Bélarusse Uladzimir Ignatik en deux manches de 6-4 et 6-2, mercredi à Budapest, dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Hongrie.

La deuxième tête de série de la compétition et détenteur du 85e rang mondial n'a eu besoin que de 57 minutes pour vaincre la 183e raquette de l'ATP.

Pospisil a dominé 7-4 au chapitre des as et 54-39 pour le total de points gagnés. Il a capitalisé sur ses trois occasions de briser et n'a pas concédé une seule chance de bris. Le vainqueur a remporté 86 % des points joués sur son premier service.

Le Britanno-Colombien croisera le fer avec le Tchèque Adam Pavlasek, 216e au monde, à l'étape suivante. Une autre victoire pourrait par ailleurs ouvrir la porte à un affrontement avec le Québécois Félix Auger-Aliassime. Ce dernier en découdra avec le Français Constant Lestienne, qui occupe le 332e échelon de l'ATP, à son prochain duel.