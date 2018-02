Fed Cup: une tâche un peu moins colossale pour le Canada

Agence QMI 06-02-2018 | 11h27

Le défi demeure énorme, mais la tâche devient un peu moins colossale pour l'équipe canadienne de tennis en vue du prochain duel de la Fed Cup à la suite du forfait de la Roumaine Simona Halep.

Deuxième raquette mondiale au classement de la WTA, Halep a effectivement annoncé, mardi, qu'elle ne participerait pas à la rencontre du Groupe mondial II qui s'amorcera ce samedi 10 février en Roumanie.

Irina-Camelia Begu et Sorana Cirstea, respectivement 37e et 38e au monde, devraient être les têtes d'affiche de la formation roumaine. Du côté du Canada, les Québécoises Eugenie Bouchard (116e) et Françoise Abanda (123e) seront absentes.

Carol Zhao (138e), Bianca Andreescu (173e), Katherine Sebov (319e) et Gabriela Dabrowski (11e en double) seront plutôt les représentantes de l'unifolié.

Le gagnant du duel participera à une rencontre de qualification pour le Groupe mondial I tandis que le perdant devra disputer une rencontre de barrage pour conserver sa place au Groupe mondial II pour 2019.