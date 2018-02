Eugenie Bouchard grimpe au classement

Agence QMI 05-02-2018 | 09h52

La Québécoise Eugenie Bouchard a grimpé de cinq positions au classement de la WTA, nouvellement publié lundi, et pointe désormais au 116e rang mondial.

Bouchard a atteint les quarts de finale de l'Omnium de Taïwan, la semaine dernière, s'inclinant devant la Chinoise Yafan Wang.

«Genie» ne prendre pas part à la rencontre du Groupe mondial II de la Fed Cup face à la Roumanie cette semaine. Elle devrait fouler à nouveau les terrains à la fin de février à l'occasion d'un tournoi de l'ITF doté d'une bourse 125 000 $ à Indian Wells.

Entre temps, Bouchard devrait se présenter en cour lors de son procès qui l'oppose à l'Association de tennis des États-Unis (USTA) pour la chute qu'elle avait faite dans les vestiaires des Internationaux des États-Unis en 2015 dont les séquelles ont été une commotion cérébrale.

De leur côté, la Québécoise Françoise Abanda et l'Ontarienne Carol Zhao sont, respectivement, 123e et 138e.

Au sommet du classement, la Danoise Caroline Wozniacki demeure au premier rang, devant la Roumaine Simona Halep et l'Ukrainienne Elina Svitolina. Dans le cas de l'Allemande Julie Goerges, en hausse de deux places au 10e échelon, elle perce le top 10 pour la première fois de sa carrière.

Chez les hommes, l'Espagnol Rafael Nadal conserve la tête devant le Suisse Roger Federer et le Croate Marin Cilic. Les meilleurs Canadiens sont : Milos Raonic (31e), Denis Shapovalov (48e) et Vasek Pospisil (85e). Le jeune Québécois Félix Auger-Aliassime perd quatre positions et se retrouve au 167e rang du classement de l'ATP.