Eugenie Bouchard passe au tour suivant

Agence QMI 30-01-2018 | 08h53

La Québécoise Eugenie Bouchard a accédé au deuxième tour de l'Omnium de Taïwan, mardi. Bouchard, 121e joueuse mondiale, menait 1-6, 7-5 et 2-0 quand sa rivale, la Chinoise Lin Zhu, a abandonné.

La 116e joueuse au classement de la WTA avait eu besoin d'un traitement médical après le cinquième jeu de la deuxième manche pour soigner une apparente blessure au bas du dos. Puis, elle a subi deux autres traitements pour la même blessure avant de lancer la serviette.

Au cours de ce duel de 1 h 29 min, «Genie» a claqué les deux as du match et commis trois doubles fautes. Elle a maintenu un pourcentage de réussite de 57 % sur ses premiers services et a réalisé quatre bris en 10 occasions. De son côté, Zhu a totalisé cinq bris en 10 chances et dominé 64-62 pour le nombre de points remportés.

La gagnante avait obtenu un laissez-passer des organisateurs pour la compétition. Lors de son prochain rendez-vous, Bouchard croisera le fer pour la première fois avec la Roumaine Ana Bogdan, 89e raquette de la WTA.