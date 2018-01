Australian Open: Dabrowski remporte le double mixte

Agence QMI 28-01-2018 | 05h02

La Canadienne Gabriela Dabrowski a remporté samedi soir la finale du double mixte de l'Australian Open, en compagnie du Croate Mate Pavic.

Le duo a remporté cette victoire à l'issue d'un match serré et sous une chaleur accablante, alors que le toit du stade, où il affrontait la Hongroise Timea Babos et l'Indien Rohan Bopanna, a dû être fermé.

Dabrowski et Pavic ont laissé leurs adversaires prendre le dessus lors de la première manche du match (2-6), avant de remporter la seconde (6-4). La troisième et dernière manche (11-9) a été âprement disputée, mais l'Ontarienne de 25 ans a finalement porté le coup gagnant, après une heure et huit minutes de jeu.

«Depuis que je suis petite, je n'arrête pas de parler de l'Australie, de m'y intéresser, a raconté Dabrowski devant les spectateurs australiens. Et aujourd'hui, j'y suis, alors j'aimerais remercier mes parents de m'avoir aidée à réaliser mon rêve.»

Dabrowski a aussi profité de sa tribune pour dédier sa victoire à l'ancienne joueuse Jarmila Gadjosova, qu'elle a qualifiée de source d'inspiration pour elle. Gadjosova avait remporté elle aussi le double mixte de l'Australian Open en 2013. Elle a pris sa retraite en janvier 2017.

La Canadienne est désormais détentrice de deux titres en double mixte. Elle avait remporté le double mixte de Roland-Garros, en juin dernier, en compagnie de Rohan Bopanna. Il s'agit également d'un second titre du genre pour Mate Pavic.