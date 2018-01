Pas des commandes faciles pour Bouchard et Shapovalov

Agence QMI 11-01-2018 | 09h54

Les Internationaux d'Australie, le premier tournoi majeur de la saison de tennis se mettent en branle lundi et le joueur canadien Denis Shapovalov aura une bonne commande dès la première ronde, alors qu'il croisera le fer avec le Grec Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas est classé au 80e rang mondial et est âgé de seulement 19 ans, soit un an de plus que son adversaire.

S'il devait l'emporter, Shapovalov qui est le 50e meilleur joueur au monde pourrait retrouver Jo-Wilfred Tsonga dès la ronde suivante.

Du côté d'Eugenie Bouchard, elle sera opposée à la Française Océane Dodin au premier tour.

Advenant une victoire, la tâche sera toutefois très ardue pour la Québécoise qui devra tenter de créer une grosse surprise en éliminant la favorite du tournoi, Simona Halep.

Finalement, Milos Raonic aura un début de parcours un peu plus accessible. Il sera opposé au Slovaque Lukas Lacko au premier tour, avant de croiser le fer avec le vainqueur du duel entre Jordan Thompson et Nicolas Kicker, s'il parvient lui-même à accéder au deuxième tour.

Présentement, Vasek Pospisil, Françoise Abanda, Peter Polansky et Frank Dancevic tentent toujours d'accéder au tableau principal en participant à la ronde des qualifications.

Félix Auger-Aliassime a pour sa part décidé de ne pas participer à la compétition afin de soigner une blessure au genou.