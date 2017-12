Félix Auger-Aliassime ne participera pas aux Internationaux d'Australie

Agence QMI 21-12-2017 | 12h49

Le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime a annoncé qu'il n'allait pas être en mesure d'entamer sa saison 2018 aux Internationaux d'Australie, premier tournoi majeur de la saison.

Le jeune joueur de 17 ans en a fait l'annonce par le biais de son compte Twitter, jeudi.

Auger-Aliassime a été blessé au genou plus tôt cette semaine et son équipe a jugé qu'il était plus prudent pour lui d'oublier l'Australie afin d'amorcer l'année du bon pied.

La 162e raquette mondiale n'a pas disputé de match au sein du circuit de l'ATP en 2017. Elle a maintenu une fiche de 21-12 sur le circuit Challenger, en plus de remporter deux tournois. Le joueur de la Belle Province a également signé une victoire à l'ITF.

Depuis le début de sa carrière, celui qui a déjà occupé le 153e rang mondial a empoché un peu moins de 87 000 $.