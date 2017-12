Serena Williams ferait son retour à l'Open d'Australie

AFP 06-12-2017 | 04h29

MELBOURNE | L'Américaine Serena Williams, ex-No.1 mondiale qui a donné naissance à une fille en septembre, fera «très probablement» son retour à la compétition en janvier lors de l'Open d'Australie, a déclaré mercredi le directeur du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

«Elle a obtenu son visa, elle s'entraîne, elle est inscrite (dans le tournoi)», a expliqué Craig Tiley au «Herald Sun», un quotidien de Melbourne. «Il ne fait aucun doute pour nous qu'elle sera prête», a ajouté le directeur à propos de la championne, qui avait remporté l'Open d'Australie pour la septième fois en janvier dernier alors qu'elle était enceinte.

L'Australienne Margaret Court détient le record du nombre de titres en simples remportés en Grand Chelem (24). L'Américaine de 36 ans, qui n'a plus joué depuis avril dernier, n'est plus qu'à une longueur de l'égaler.

La gagnante du simple dames au prochain Open d'Australie empochera 4 millions de dollars australiens (3 millions de dollars US, 2,57 millions EUR), c'est-à-dire 300 000 dollars australiens (230 000 dollars US, 193 000 EUR) de plus que cette année.

La dotation totale, en augmentation de 10% par rapport à l'édition 2017, sera de 55 millions de dollars australiens (42 millions de dollars US, 35 millions EUR).