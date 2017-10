Challenger de Saguenay: Greta Arn et Bibiane Schoofs ont rendez-vous en finale

Agence QMI 28-10-2017 | 17h30

La Hongroise Greta Arn et la Néerlandaise Bibiane Schoofs croiseront le fer en finale du Challenger Banque Nationale de Saguenay puisqu'elles ont toutes deux remporté leur match de demi-finale, samedi.

Dans le premier match disputé au Club de tennis intérieur, Arn a facilement défait la Chinoise Shilin Xu, issue des qualifications, en deux manches de 6-1 et 6-4. Arn, qui pointe au 461e rang de la WTA, a eu besoin de 60 minutes pour passer au tour suivant.

La gagnante a réussi six as dans la rencontre. Elle a par ailleurs été dominante en retour de service, convertissant six des 12 balles de bris offertes par son adversaire. Xu a quant à elle brisé le service d'Arn deux fois en trois occasions.

Xu a eu le dessus sur les Canadiennes Bianca Vanessa Andreescu et Leylah Annie Fernandez, aux premier et troisième tours, respectivement.

Schoofs a pour sa part remporté son duel contre la Française Jessika Ponchet en trois manches de 6-7 (3), 7-5 et 6-3.

La troisième favorite et 227e joueuse au monde a remporté le jeu sept fois lorsque sa vis-à-vis entamait les échanges, alors qu'elle a obtenu 17 balles de bris.

Malgré la défaite, Ponchet, 315e raquette mondiale, a réussi 11 services parfaits et brisé cinq fois Schoofs.

La finale sera disputée dimanche, à midi.