Eugenie Bouchard au 80e rang

Agence QMI 16-10-2017 | 09h27

La Québécoise Eugenie Bouchard a perdu deux places au classement mondial du tennis féminin ayant été mis à jour lundi et occupe désormais le 80e rang.

L'athlète de 23 ans avait subi un cuisant échec de 6-1 et 6-1 aux mains de la Danoise Caroline Wozniacki au premier tour du tournoi de Hong Kong la semaine dernière. Elle n'a pas gagné en simple depuis sa présence à New Haven en août.

L'ordre des cinq premières joueuses est le même, de sorte que la Roumaine Simona Halep domine la WTA. L'Espagnole Garbine Muguruza, la Tchèque Karolina Pliskova, l'Ukrainienne Elina Svitolina et l'Américaine Venus Williams suivent.

Françoise Abanda a chuté de 11 échelons et se retrouve 122e. La Canadienne Bianca Vanessa Andreescu est 154e, en hausse de deux crans. Aleksandra Wozniak a gagné un rang et est 292e.

Federer garde ses chances

Chez les hommes, le Suisse Roger Federer est toujours deuxième derrière le Majorquin Rafael Nadal, mais il peut encore le dépasser d'ici la fin de l'année. Vainqueur de son vis-à-vis espagnol en finale du tournoi de Shanghaï le week-end passé, Federer accuse 1900 points de retard.

Le Britannique Andy Murray est troisième, alors que le Croate Marin Cilic a coiffé l'Allemand Alexander Zverev en quatrième place.

L'Ontarien Milos Raonic est toujours 12e, tandis que son compatriote Denis Shapovalov reste 50e. Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a encaissé une perte de 20 rangs et revendique le 104e échelon. Félix Auger-Aliassime a grimpé de six places et est 153e.