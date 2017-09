Denis Shapovalov donne la victoire au Canada

Agence QMI 17-09-2017 | 18h07

En remportant son deuxième match de simple, dimanche après-midi, à Edmonton, l'Ontarien Denis Shapovalov a permis au Canada de vaincre l'Inde 3-1 en rencontre de barrage du Groupe mondial de la Coupe Davis.

Shapovalov, qui occupe le 51e rang au classement de l'ATP, s'est imposé en trois manches de 6-3, 7-6 (1) et 6-3 face à Ramkumar Ramanathan, 154e au monde.

L'Ontarien de 18 ans a eu besoin de 2 h 05 min pour venir à bout de son adversaire, qu'il a dominé 30-8 au chapitre des coups gagnants. Shapovalov a toutefois cumulé 21 fautes directes alors que son opposant en a commis 14.

Le Canadien a également connu un bon match au service en dépit de ses cinq doubles fautes. Il a notamment réussi six as et 54 % de ses premières balles. Il a également remporté 79 % des points lorsque sa première balle était en jeu.

En plus de briser l'Indien de 22 ans à deux reprises, Shapovalov a remporté toutes ses parties au service.

Mission accomplie

Pour une septième année consécutive, la troupe du capitaine Martin Laurendeau assure sa qualification pour le Groupe mondial qu'il joindra en 2018.

Ramanathan a signé l'unique victoire de l'Inde dans cette rencontre de barrage, vendredi soir, alors qu'il a défait l'Ontarien Brayden Schnur, 202e au monde, en quatre manches de 5-7, 7-6 (4), 7-5 et 7-5.

Pour sa part, Shapovalov a remporté ses deux matchs de simple. Outre Ramanathan, il a également défait Yuki Bhambri, 157e au monde, en cinq manches de 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 4-6 et 6-1, vendredi.

Daniel Nestor et Vasek Pospisil ont également contribué aux succès de la formation canadienne en remportant le match de double, samedi après-midi, face à Rohan Bopana et Purav Raja en quatre manches de 7-5, 7-5, 5-7 et 6-3.

Dans le cinquième et dernier match de la rencontre, qui n'a maintenant plus d'enjeu, Schnur se mesurera à Bhambri.