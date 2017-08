Eugenie Bouchard a rendez-vous avec Evgeniya Rodina Brochette d'activités pour la 25e Coupe Banque Nationale

Agence QMI 25-08-2017 | 13h59

La Québécoise Eugenie Bouchard tentera de renouer avec la victoire en affrontant la Russe Evgeniya Rodina au premier tour des Internationaux des États-Unis qui s'amorceront lundi à New York.

Occupant le 74e rang mondial, «Genie» n'a pas remporté au moins deux matchs dans un tournoi depuis celui de Madrid au printemps. Elle espère faire mieux à Flushing Meadows qu'il y a un an, lorsque la Tchèque Katerina Siniakova lui avait montré la porte de sortie dès le tour initial.

Bouchard aura devant elle la 83e raquette de la WTA et si elle parvient à l'emporter, elle pourrait se mesurer à la quatrième tête de série, l'Ukrainienne Elina Svitolina. Par ailleurs, sa tombeuse au tournoi de New Haven, la Polonaise Agnieszka Radwanska, est une adversaire potentielle au quatrième tour.

Dans ses tournois préparatoires sur surfaces dures, Bouchard s'est inclinée au premier tour à Toronto et au deuxième à Washington D.C. et à New Haven.

La Québécoise a livré ses meilleures performances à Flushing Meadows en 2014 et en 2015 alors qu'elle avait atteint la ronde des 16.

Par ailleurs, la Russe Maria Sharapova aura fort à faire à son premier duel en Grand Chelem depuis la fin de sa suspension pour dopage. Située au bas du tableau principal, elle en découdra avec la Roumaine Simona Halep, détentrice de la deuxième place au monde.

Pospisil devra trimer dur

Du côté masculin, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil se mesurera au vétéran espagnol Fernando Verdasco en première ronde. S'il triomphe, le 78e joueur du circuit de l'ATP pourrait se frotter à un autre athlète hispanique, Feliciano Lopez. Un duel de troisième tour contre le Suisse Roger Federer, troisième au monde, est également envisageable.

Pour sa part, l'Ontarien Milos Raonic a déclaré forfait cette semaine en raison de sa blessure au poignet.