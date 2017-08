Françoise Abanda éliminée au deuxième tour à Cincinnati

Agence QMI 16-08-2017 | 16h06

La Québécoise Françoise Abanda s'est inclinée en deux manches de 6-4 et 6-4 contre l'Allemande Julia Goerges, mercredi, dans un match de deuxième tour à l'Omnium Western & Southern de Cincinnati.

Issue des qualifications, la représentante de la Belle Province a livré une belle bataille à la 37e raquette mondiale avant de plier l'échine en 1 h 21 min.

Ayant vaincu la Polonaise Magda Linette au tour initial la veille, Abanda a fait face à une meilleure opposition. D'ailleurs, l'athlète germanique l'a complètement tenue en échec lors du neuvième jeu du premier set pour réaliser le bris et porter la marque à 5-4. Peu après, Goerges a pris l'avance 30-0 au jeu suivant et n'a pas eu d'ennuis à mettre la main sur la manche.

Au cours du second set, l'Européenne a comblé un retard pour passer au troisième tour.

La gagnante a dominé 5-1 au chapitre des as et 71-54 pour le nombre de points enlevés. Chaque joueuse a commis deux doubles fautes et a maintenu un pourcentage d'efficacité tout juste en bas de 60 % sur leurs premiers services. Goerges a totalisé cinq bris en 13 opportunités, alors qu'Abanda, 133e au monde, en a effectué trois en sept occasions.