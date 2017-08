Daniel Nestor et Steve Johnson s'inclinent en première ronde

Agence QMI 14-08-2017 | 17h51

Le joueur de tennis canadien Daniel Nestor et son coéquipier Steve Johnson se sont inclinés au premier tour d'un match de double du tournoi de Cincinnati en deux manches de 6-2 et 6-3 face à Ryan Harrison et Michael Venus, lundi après-midi.

Dans la défaite, Nestor et Johnson ont réussi un as, mais ils ont toutefois réalisé sept doubles fautes.

Ils ont également réussi seulement 50% de leurs premiers services contre 67% pour leurs adversaires. Lorsqu'ils sont parvenus à placer leur première balle en jeu, Nestor et Johnson ont mis la main sur 63% des échanges.

La paire victorieuse a également été beaucoup plus opportuniste en concrétisant cinq de leurs sept balles de bris.

Il aura fallu seulement 55 minutes à Harrison et Venus pour l'emporter et passer au deuxième tour.