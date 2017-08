Françoise Abanda se qualifie pour le tableau principal à Cincinnati

Agence QMI 13-08-2017 | 18h20

La Québécoise Françoise Abanda s'est qualifiée pour le tableau principal du tournoi de Cincinnati grâce à une victoire en deux manches de 7-6(5) et 6-4 face à la Russe Natalia Vikhlyantseva, dimanche après-midi.

La Montréalaise de 20 ans, qui occupe le 132e rang au classement de la WTA, a eu besoin de 1 h 40 min pour vaincre la 60e joueuse mondiale et 10e favorite des qualifications.

Abanda a réussi deux as et mis en jeu 64 % de ses premières balles. De son côté, Vikhlyantseva a peiné au service, enregistrant quatre as, huit doubles fautes et un faible taux de réussite de 55 % en première balle. Elle a subi deux bris de service et n'a gagné qu'un seul jeu sur le service de la Canadienne.

Au premier tour des qualifications, Abanda avait vaincu la Japonaise Misaki Doi, 79e au monde, en trois manches de 6-2, 0-6 et 6-3.