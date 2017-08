Un record d'assistance pour la Coupe Rogers de Montréal

Agence QMI 13-08-2017 | 13h44

Les amateurs de tennis se sont déplacés en grand nombre cette semaine pour assister aux prouesses du jeune Denis Shapovalov, établissant un record d'assistance à la Coupe Rogers de Montréal.

Pas moins de 216 097 partisans ont franchi les tourniquets, ce qui est un sommet mondial pour un tournoi d'une durée d'une semaine.

«Il y avait un engouement certain pour le tennis au cours des dernières semaines et cela s'est également fait ressentir au niveau de l'assistance, a dit Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Roger, dans un communiqué. Il y a eu de belles histoires tout au long du tournoi et le public montréalais a une fois de plus démontré son amour du tennis. Il y avait longtemps que nous n'avions pas ressenti une telle frénésie pour notre sport.»

La marque précédente avait également été établie à Montréal, en 2011, avec un total de 213 760 amateurs sur place.