Caroline Wozniacki atteint le tour ultime à la Coupe Rogers de Toronto

Agence QMI 12-08-2017 | 14h59

La Danoise Caroline Wozniacki a disposé de l'Américaine Sloane Stephens en deux sets de 6-2 et 6-3, samedi à Toronto, en demi-finale de la Coupe Rogers.

Conséquemment, la sixième favorite aura la chance de décrocher son deuxième titre en carrière dans le cadre du tournoi qu'elle avait gagné en 2010.

Wozniacki a totalisé six bris aux dépens de sa rivale de 24 ans. Pendant l'affrontement de 1 h 23 min, elle a réussi quatre as et effectué une seule double faute, en plus de placer 66 % de ses premiers services en jeu.

Celle qui a dominé 62-45 pour le nombre de points obtenus sera en quête d'un premier sacre en six présences en finale d'un tournoi WTA cette saison.

Simona Halep passe en demi-finale

Par ailleurs, la Roumaine Simona Halep a défait la Française Caroline Garcia en deux manches de 6-4 et 6-2 en quart de finale.

La championne en titre de l'événement affrontera dans le carré d'as l'Ukrainienne Elina Svitolina, tombeuse de l'Espagnole Garbine Muguruza.

Deuxième tête de série, Halep a eu besoin de 71 minutes pour disposer de la 21e raquette de la WTA, et ce, même si elle a été dominée 4-1 au chapitre des as. En revanche, la gagnante a réalisé trois bris en sept occasions et n'a pas concédé son service une seule fois. La détentrice de 15 titres en carrière sur le circuit professionnel a commis quatre doubles fautes, comparativement à trois pour Garcia.

Cette dernière a mis la main sur 49 des 116 points joués.

Une longue bataille

Dans l'autre duel des quarts du jour, Svitolina a mis 2 h 08 min pour venir à bout de la quatrième favorite. Malgré six doubles fautes - deux fois plus que la joueuse hispanique - et un pourcentage de réussite de 51 % sur ses premiers services, elle a eu le dessus 92-85 pour le total de points enlevés. La cinquième tête de série a aussi réussi sept bris en 12 opportunités.

Muguruza a de son côté pris le service adverse six fois en neuf occasions.

La finale opposant Wozniacki à la gagnante du choc Svitolina-Halep se déroulera dimanche.