Karolina Pliskova et Garbine Muguruza au 3ème tour

Agence QMI 09-08-2017 | 17h09

La Tchèque Karolina Pliskova, première tête de série de la Coupe Rogers à Toronto, a amorcé son tournoi de belle façon, en prenant la mesure de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova en deux manches identiques de 6-3, dans une rencontre de deuxième tour, mercredi.

Pliskova a été sans pitié pour son adversaire lorsque cette dernière était au service. La perdante n'a en effet remporté que 35 % des points lorsqu'elle entamait les échanges. Elle a d'ailleurs subi le bris sept fois en neuf occasions.

La favorite du tournoi a elle-même connu quelques difficultés au service, ne parvenant à mettre en jeu que 42 % de ses premières balles.

Pliskova, qui avait obtenu un laissez-passer au premier tour, est à la recherche d'un 10e titre sur le circuit de la WTA et d'un premier en sol canadien.

Au troisième tour, elle se mesurera à la Japonaise Naomi Osaka.

Bon départ pour Muguruza

L'Espagnole Garbine Muguruza, quatrième au monde, a elle aussi bien entamé son parcours, l'emportant contre la Belge Kirsten Flipkens, mercredi matin, à Toronto.

Muguruza, qui avait profité d'un laissez-passer au premier tour, l'a emporté en deux manches de 7-5 et 6-2.

L'Espagnole a notamment bien fait en retour de service. Face à une deuxième balle de son adversaire, Muguruza a remporté 56 % des échanges.

Flipkens a par ailleurs commis trois doubles fautes au cours du match contre une seule pour la gagnante.

La prochaine adversaire de Muguruza sera l'Australienne Ashleigh Barty.

Venus passe aussi

L'Américaine Venus Williams poursuivra également sa route, elle qui a eu le dessus sur la Tchèque Katerina Siniakova en deux sets identiques de 7-5 au deuxième tour.

La neuvième tête de série a été redoutablement efficace avec sa première balle, s'imposant 87 % du temps en pareille occasion. Elle a cumulé 11 as.

La joueuse de 37 ans a réalisé le bris de service à trois reprises en 11 opportunités, tandis que son adversaire a profité de ses deux balles de bris.

Au tour suivant, Williams affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième favorite.

Bianca Andreescu et Carson Branstine avancent en double

Les Canadiennes Bianca Andreescu et Carson Branstine ont surpris la Française Kristina Mladenovic et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, mercredi, à Toronto, au premier tour du tournoi de double féminin de la Coupe Rogers.

Andreescu, 17 ans, et Branstine, 16 ans, se sont imposées en trois manches de 7-5, 2-6 et 10-8. La rencontre a duré 1 h 25 min.

Les Canadiennes ont été plus constantes au service que leurs adversaires, qui ont enregistré trois as, six doubles fautes et un pourcentage de première balle de 54 %. Elles ont également été plus opportunistes en retour de service en remportant 50 % de leurs points de bris contre 45 % pour Mladenovic et Pavlyuchenkova.

En deuxième ronde, Andreescu et Branstine seront opposées aux favorites, les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina.