Le Canadien Denis Shapovalov défait l'Argentin Juan Martin

Etienne Bouchard 09-08-2017 | 16h44

Le Canadien Denis Shapovalov n'était visiblement pas rassasié après sa victoire de la veille à la Coupe Rogers et il a causé mercredi un véritable coup d'éclat en se farcissant l'une de ses idoles de jeunesse, l'Argentin Juan Martin del Potro.

Détenteur du 143e rang mondial, le jeune homme de 18 ans s'est servi de sa fougue et de son enthousiasme débordant pour surprendre le double médaillé olympique en deux manches de 6-3 et 7-6 (4) dans un match de deuxième tour au Stade Uniprix.

Tombeur du Brésilien Rogerio Dutra Silva en ronde initiale, Shapovalov est véritablement devenu la coqueluche du public montréalais. Il a signé possiblement le gain le plus important de sa carrière, lui qui avait savouré son premier triomphe à vie au sein de l'ATP lors du tournoi de Queen's, à Londres, plus tôt cette année.

«Merci beaucoup à vous, vous avez été formidables, a déclaré le gagnant sur le court central. Juan Martin a été un modèle pour moi et vaincre une idole est immense. C'est une journée incroyable pour moi!»

Le vainqueur s'est toutefois compliqué la tâche en dépit de ses 10 as. Il a notamment placé l'Argentin au pied du mur en réalisant le bris au 11e jeu du set décisif, avant de concéder son service à son tour. En revanche, le favori de la foule a remporté six points d'affilée au cours du bris d'égalité et a réglé le cas du 31e joueur de la planète avec un puissant smash qui a semé l'hystérie dans la foule.

Maintenant, Shapovalov aura peu de temps pour célébrer, car son prochain adversaire pourrait être la première tête de série, l'Espagnol Rafael Nadal. Ce dernier affrontera le Croate Borna Coric plus tard en soirée.