Une partie de plaisir pour Roger Federer

Étienne Bouchard 09-08-2017 | 14h27

MONTRÉAL - À sa première présence sur les courts montréalais depuis 2011, Roger Federer ne voulait pas trop s'éterniser, mercredi après-midi à la Coupe Rogers, et le Canadien Peter Polansky a payé la note au Stade Uniprix.

Le troisième joueur au monde et deuxième favori du tournoi a mis un peu plus de 50 minutes pour l'emporter 6-2 et 6-1 dans un match de deuxième tour dont l'issue ne faisait déjà plus de doute après un quart d'heure.

Visiblement intimidé par le célèbre Suisse, le représentant de l'unifolié a concédé les trois premiers jeux de l'affrontement, étant même blanchi sur sa séquence initiale au service.

Souhaitant se faire un beau cadeau pour son 36e anniversaire qu'il a fêté la veille en assistant à un spectacle de Coldplay au Centre Bell, Federer a enlevé le premier set en 19 minutes et a continué sur sa lancée pendant le suivant, enchaînant les coups droits et les revers puissants. Tombeur du Britanno-Colombien Vasek Pospisil en première ronde, Polansky était de son côté complètement décontenancé par la force des frappes du double champion de l'événement.

Auteurs de quatre bris, le vainqueur a dominé 58-33 au chapitre des points gagnés. Son vis-à-vis, 116e au classement de l'ATP, a pour sa part été incapable de profiter de deux chances de bris au cinquième jeu de la seconde manche.

À l'étape suivante, Federer affrontera l'Américain Jack Sock, 15e tête de série, ou l'Espagnol David Ferrer.