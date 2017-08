Eugenie Bouchard s'incline en finale du double à Washington

Agence QMI 05-08-2017 | 14h51

La Québécoise Eugenie Bouchard et sa partenaire américaine Sloane Stephens se sont inclinées en finale du double de l'Omnium City de Washington en deux manches de 6-3 et 6-2 contre la Japonaise Shuko Aoyama et la Tchèque Renata Voracova, samedi.

Les deuxièmes têtes de série ont été dominantes, n'ayant besoin que de 59 minutes pour mettre un terme à la rencontre.

Les deux duos ont éprouvé des ennuis au service et se sont échangés plusieurs bris. Bouchard et Stephens sont parvenues à briser leurs rivales deux fois en sept tentatives. Les gagnantes leur ont cependant rendu la pareille à six reprises, ayant obtenu pas moins de 15 balles de bris.

Aoyama et Voracova ont aussi remporté 68 % de leurs premières balles de service et 62 % de leurs secondes, comparativement à 50 % et 33 % pour les perdantes, qui ont commis deux doubles fautes.

La fatigue a peut-être eu raison de Bouchard et Stephens, qui ont joué deux matchs vendredi. Elles ont d'abord défait la Roumaine Patricia Maria Tig et l'Ouzbèke Nigina Abouraimova, profitant de leur abandon au deuxième set.

Elles ont ensuite eu le meilleur sur les premières favorites de la compétition, Sania Mirza et Monica Niculescu, dans un affrontement des plus serrés en soirée, l'emportant en trois manches de 1-6, 7-5 et 10-8.