Maria Sharapova déclare forfait à la Coupe Rogers

Agence QMI 03-08-2017 | 11h28

La Russe Maria Sharapova a renoncé jeudi à participer à la Coupe Rogers en raison de douleurs au bras gauche.

Pour sa part, la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal à Toronto, alors que sa compatriote Carol Zhao aura l'opportunité de participer aux qualifications.

Ayant reçu une invitation des organisateurs de l'événement, Sharapova a été ennuyée par ce problème pendant le tournoi de Stanford, en Californie, cette semaine. Elle a d'ailleurs annoncé son retrait de cette compétition.

«Je suis triste de devoir faire l'impasse sur la Coupe Rogers, a dit la 171e raquette mondiale dans un communiqué de Tennis Canada. Je suis très reconnaissante envers les organisateurs de m'avoir accordé une place et envers les amateurs du soutien qu'ils m'ont toujours offert. Je suis déçue qu'une blessure m'éloigne encore une fois des terrains et je vais faire tout en mon pouvoir pour revenir au jeu le plus rapidement possible.»

Sharapova n'a pas pris part au tournoi canadien depuis 2014, elle qui est revenue sur les courts en avril après avoir purgé sa suspension pour dopage.

Quant à Andreescu, elle est l'une des trois représentantes de l'unifolié détenant une place dans le tableau principal, les autres étant Eugenie Bouchard et Françoise Abanda.

Pour ce qui est des qualifications, une dernière invitation sera envoyée à Charlotte Robillard-Millette ou Carson Branstine, qui devaient s'affronter plus tard en journée lors d'une finale d'un tournoi de préqualification.

La chaîne TVA Sports est le diffuseur francophone officiel de la Coupe Rogers.