Stan Wawrinka ratera la Coupe Rogers

Agence QMI 02-08-2017 | 11h33

Le Suisse Stan Wawrinka a renoncé mercredi à une participation à la Coupe Rogers qui aura lieu la semaine prochaine.

Quatrième raquette mondiale, Wawrinka est ennuyé par une blessure au genou qui le forcera à rater également le tournoi de Cincinnati, prévu du 14 au 20 août. D'ailleurs, ses ennuis sont apparus durant la troisième étape de la saison du Grand Chelem; à Wimbledon, il a subi l'élimination au premier tour contre le Russe Daniil Medvedev.

«Après plusieurs consultations avec les médecins et mon équipe, j'ai malheureusement décidé de ne pas jouer au Canada et à Cincinnati pour rester en forme, même si j'ai tout fait pour prendre part à ces tournois, a-t-il mentionné sur son compte Twitter. Cette décision est une énorme déception pour mes partisans et pour moi-même, mais je dois être à 100 % avant de reprendre la compétition.»

«Stan a toujours été fidèle à notre tournoi et nous sommes évidemment déçus qu'il ne soit pas de la partie cette année, a ajouté le directeur de la Coupe Rogers de Montréal, Eugène Lapierre, dans un communiqué. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde et il est très aimé des amateurs. Il nous manquera, mais nous lui souhaitons un rétablissement rapide et beaucoup de succès pour le reste de la saison.»

Toutefois, le principal intéressé espère être rétabli d'ici les Internationaux des États-Unis qui s'amorceront le 28 août.

Conséquemment, le Canadien Milos Raonic a gagné un rang chez les têtes de série au Stade Uniprix et sera donc le huitième joueur le mieux classé de l'événement, ce qui lui assure une exemption au premier tour.

