Eugenie Bouchard au même rang

Agence QMI 24-07-2017 | 10h32

La Québécoise Eugenie Bouchard est restée au 69e rang du classement mondial du tennis féminin mis à jour lundi.

La joueuse de la Belle Province avait chuté de neuf échelons sept jours auparavant, elle qui a subi l'élimination au premier tour du tournoi de Wimbledon.

D'ailleurs, Bouchard participera cette semaine au BB&T Open d'Atlanta et dimanche soir, elle a disputé un match préparatoire contre Venus Williams dans le cadre d'un événement promotionnel. L'Américaine a eu le dessus 6-4 et 7-6 (4) lors d'une rencontre ayant duré 1 h 30 min. D'après le site de Tennis Canada, «Genie» n'a pas semblé ennuyée par la blessure à la cheville droite l'ayant tenue momentanément à l'écart cette année.

Pliskova au sommet

Pour sa part, la Tchèque Karolina Pliskova domine toujours la hiérarchie de la WTA. La Roumaine Simona Halep et l'Allemande Angelique Kerber suivent, tandis que l'Espagnole Garbine Muguruza est quatrième, devant l'Ukrainienne Elina Svitolina.

La Montréalaise Françoise Abanda a gagné une place et est désormais 120e. Championne au tournoi de Gatineau dimanche, Aleksandra Wozniak est 317e, en hausse de deux crans. Les Canadiennes Bianca Vanessa Andreescu, Katherine Sebov et Gabriela Dabrowski sont dans l'ordre 163e, 289e et 302e.

Raonic encore neuvième

Chez les hommes, l'Ontarien Milos Raonic a gardé sa neuvième place, alors que le Britannique Andy Murray est en tête du classement.

L'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer sont les plus proches poursuivants du meneur. Le Serbe Novak Djokovic est quatrième, devant Stan Wawrinka, également de la Suisse.

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a perdu deux rangs et est 68e. Ses compatriotes Peter Polansky, Denis Shapovalov, Brayden Schnur et Félix Auger-Aliassime sont 118e, 130e, 208e et 224e.