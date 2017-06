Eugenie Bouchard s'incline au premier tour du tournoi de Majorque

Agence QMI 20-06-2017 | 09h56

La Québécoise Eugenie Bouchard s'est inclinée en trois manches de 7-6 (5), 4-6 et 6-3 contre l'Italienne Francesca Schiavone, mardi, dans un match de premier tour au tournoi de Majorque, en Espagne.

Détentrice du 56e rang mondial, «Genie» a sué à grosses gouttes sur le gazon, car son match face à la vétérane de 36 ans a duré 2 h 24 min.

Ayant reçu une invitation des organisateurs, la gagnante a capitalisé sur un bris au huitième jeu du set décisif pour s'assurer la victoire. Elle a d'ailleurs blanchi son opposante sur son service durant le jeu final.

Occupant la 73e place de la WTA, Schiavone a dominé 6-2 au chapitre des as, mais a commis six doubles fautes, comparativement à cinq pour Bouchard. Cette dernière a conservé un taux d'efficacité de 64 % sur ses premiers services et a réalisé trois bris en six tentatives. À l'inverse, l'Européenne en a effectué cinq en huit occasions.

L'athlète milanaise a eu le dessus 112-93 pour le nombre de points gagnés.