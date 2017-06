Vasek Pospisil n'y peut rien

Agence QMI 16-06-2017 | 14h08

Le Canadien Vasek Pospisil a subi une défaite de 6-3 et 7-5 aux mains du Croate Marin Clic, vendredi, en quart de finale du tournoi de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

Issu des qualifications, le représentant de l'unifolié a malgré tout tenu son bout contre le favori de la compétition et septième raquette au monde. Chaque joueur a claqué neuf as et commis trois doubles fautes au cours de cet affrontement ayant duré 1 h 17 min. Le vainqueur a réalisé un bris en quatre occasions, alors que le Britanno-Colombien a été incapable de capitaliser sur sa seule chance de briser.

Cilic a dominé 63-49 au chapitre des points gagnés face au détenteur du 83e rang de l'ATP.