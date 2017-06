Une autre victoire pour Vasek Pospisil

Agence QMI 15-06-2017 | 11h31

Le Canadien Vasek Pospisil a remporté son match de deuxième tour au tournoi de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, après l'abandon de son rival, l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, en deuxième manche, jeudi.

Le représentant de l'unifolié semblait d'ailleurs en voie d'écarter le 81e joueur de l'ATP en vertu d'une avance de 7-6 (2) et 4-2.

Issu des qualifications de cette compétition sur gazon, Pospisil a été dominant au service pendant son passage de 1 h 21 min sur le court. Il a claqué 14 as et gagné 78 % des points disputés sur son service initial. Le Britanno-Colombien a commis deux doubles fautes, tout comme son adversaire, en plus de réaliser deux bris en six occasions.

En quart de finale, la 83e raquette mondiale aura fort à faire, car elle croisera le fer avec le favori de l'événement, le Croate Marin Cilic, détenteur du septième échelon du circuit.