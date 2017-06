Gabriela Dabrowski remporte le double mixte de Roland-Garros

Agence QMI 08-06-2017 | 09h09

Gabriela Dabrowski est devenue la première Canadienne à décrocher un titre du Grand Chelem, jeudi à Paris, quand elle a remporté la finale du double mixte des Internationaux de France en compagnie de l'Indien Rohan Bopanna.

Les deux joueurs ont vaincu au tour ultime l'Allemande Anna-Lena Groenefeld et le Colombien Robert Farah en trois manches de 2-6, 6-2 et 12-10.

Dabrowski et Bopanna étaient les septièmes têtes de série de la compétition. La native d'Ottawa et son coéquipier - qui a déjà été le partenaire du Canadien Daniel Nestor au tennis masculin - ont éliminé les deuxièmes favoris Sania Mirza (Inde) et Ivan Dodig (Croatie), de même que les troisièmes têtes de série Andrea Hlavackova (République tchèque) et Édouard Roger-Vasselin (France) sur la route de la victoire.

«Merci à Rohan d'avoir joué avec moi lors des derniers tournois du Grand Chelem, s'est réjouie Dabrowski après la victoire. C'est tellement plaisant de jouer avec toi et je te souhaite beaucoup de succès dans le futur.»

Produit du Centre national d'entraînement de Tennis Canada, Dabrowski poursuit une année de rêve en double. L'Ontarienne de 25 ans a remporté le tournoi de Miami avec la Chinoise Xu Yifan à la fin mars et s'est hissée au 20e rang du classement mondial féminin.

Dabrowski a atteint les quarts de finale du double mixte des derniers Internationaux des États-Unis et des Internationaux d'Australie en compagnie de Bopanna, lui-même un spécialiste du double masculin. Le vétéran de 37 ans a déjà occupé le troisième rang mondial et figure présentement au 18e échelon.