Un autre défi de taille pour Eugenie Bouchard

Agence QMI 09-05-2017 | 11h31

La Québécoise Eugenie Bouchard a relevé tout un défi en remportant un duel serré contre la Russe Maria Sharapova lors du deuxième tour du tournoi de la WTA de Madrid, lundi, mais sa prochaine mission s'annonce tout aussi difficile.

Effectivement, Bouchard devra maintenant se frotter à la première joueuse mondiale, l'Allemande Angelique Kerber. Cette dernière est actuellement deuxième au monde, mais, en raison de sa victoire au deuxième tour et de la pause de l'Américaine Serena Williams (enceinte), elle est assurée d'être au premier rang lundi prochain, lors de la publication du nouveau classement.

Donc, pour Bouchard, cela va de soi, le défi sera de taille mercredi.

«Elle est numéro 1 au monde et j'ai beaucoup de respect pour elle, a continué l'athlète de la Belle Province. Je veux jouer du bon tennis, continuer de me battre, comme toujours, et continuer sur ce bon chemin.»

Bouchard et Kerber ont croisé le fer à cinq reprises depuis le début de leur carrière, la Québécoise ayant l'avantage avec trois victoires. Les deux joueuses se sont affrontées deux fois l'an dernier. Kerber avait eu l'avantage aux Jeux olympiques de Rio, alors que Bouchard avait triomphé à Rome, sur terre battue.

Un dossier réglé

Lundi, Bouchard a dû trimer extrêmement dur avant de serrer la main de sa rivale en tant que gagnante. C'était la première victoire de sa carrière contre la grande Russe, en cinq affrontements.

«C'était un match très difficile, a avoué Bouchard en entrevue après sa rencontre. Non seulement sur le plan du tennis, mais mentalement également. Il y avait plus d'émotions que dans un match normal. Je suis contente d'avoir été la plus forte à la fin et d'avoir gagné.»

Le duel Bouchard-Kerber sera présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports mercredi.