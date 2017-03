Une autre défaite rapide pour Eugenie Bouchard

Agence QMI 23-03-2017 | 15h12

La Québécoise Eugenie Bouchard s'est inclinée en trois manches de 6-4, 5-7 et 6-3 face à l'Australienne Ashleigh Barty, mercredi, lors du premier tour du tournoi de Miami.

Classée 91e meilleure joueuse au monde, Barty a mis 2 h 5 min pour venir à bout de Bouchard.

«C'était un petit peu difficile aujourd'hui, mais je suis heureuse de sortir avec la victoire et d'avoir l'opportunité de disputer un match de deuxième tour, a déclaré Barty dans une entrevue publiée sur le site officiel de la WTA. J'adore Miami et c'est la première fois que je joue un match de simple ici. C'était donc très plaisant de le faire sur le terrain central.»

Lors de la deuxième manche, Eugenie a brisé son adversaire alors que le pointage était de 6-5 pour forcer la présentation d'un set ultime.

Elle n'aura toutefois pas été en mesure de remporter le duel. Il s'agit également d'un cinquième revers de suite pour Bouchard, à Miami.

Barty a pourtant réussi seulement 40% de ses premiers services. Elle a toutefois remporté le point 76% du temps lorsqu'elle parvenait à mettre la balle en jeu, lors de son premier service.

De son côté, Bouchard, la 56e raquette mondiale, a placé 57% de ses premiers services en jeu. Elle a également réussi six as et commis sept doubles fautes.

«Je crois avoir été en mesure d'être très agressive sur mes retours de service, a expliqué Barty. J'ai fait quelques erreurs, mais je savais que je devais être agressive si je voulais me donner une chance de l'emporter. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui.»

Au deuxième tour, Barty sera opposée à sa compatriote Samantha Stosur.