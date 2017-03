Vasek Pospisil doit s'avouer vaincu

14-03-2017 | 08h58

Pospisil n'aura donc pas été en mesure de poursuivre son beau parcours, après avoir créé une énorme surprise en éliminant le favori et meilleur joueur au monde, Andy Murray.

Le Canadien qui est présentement classé au 129e rang mondial menait 5-3 à la dernière manche, mais il n'a pas été en mesure de clore le débat.

Pospisil a connu une journée plutôt difficile au service. Il a réussi seulement 52% de ses premiers services et lorsqu'il parvenait à le faire, il remportait 78% des points.

Il a tout de même réussi six as et réalisé cinq doubles fautes.

De son côté, Lajovic, la 106e raquette mondiale, a réussi 71% de ses premiers services. Il a également sauvé une balle de match, alors que le pointage était de 5-4, lors de la troisième manche.

Il affrontera maintenant Pablo Carreno Busta, le 23e meilleur joueur au monde, au prochain tour. Lors de leur seul duel, Lajovic avait eu le dessus en trois manches.



Éliminé aussi en double

Plus tard en soirée, Pospisil a vu son tournoi de double prendre fin en s'inclinant en ronde des 16.

En compagnie de l'Américain Steve Johnson, il a perdu la première manche aux mains du Polonais Lukasz Kubot et du Brésilien Marcelo Melo, les huitièmes têtes de série, au compte de 7-6 (4).

Au deuxième set, le scénario a été inversé alors que la paire canado-américaine l'a emporté 7-6 (4). Le duel s'est conclu au super bris d'égalité en faveur du Kubot et Melo par le pointage de 10-4.