Eugenie Bouchard s'incline d'entrée de jeu

28-02-2017 | 21h14

La Québécoise Eugenie Bouchard n'a pas été en mesure de vaincre la Croate Ajla Tomljanovic, qui effectuait un retour sur le terrain après plus d'un an d'inaction. L'Européenne l'a emporté en deux manches de 7-6 (4) et 6-1, mardi, au tournoi d'Acapulco.

Bouchard, 46e raquette au monde, revendique maintenant une fiche de (5-4) cette saison.

Les deux joueuses ont éprouvé de nombreuses difficultés au service, plus particulièrement au premier set. Au total, elles ont cumulé huit bris.

La gagnante s'est ressaisie lors de la deuxième manche, ce qui n'a pas été le cas pour Bouchard.

Au total, «Genie» a commis six doubles fautes, tout comme sa vis-à-vis. Elle a subi six bris en 16 occasions.

Au chapitre des points, l'Européenne a remporté 72 échanges sur 134, en un peu moins de 90 minutes de jeu. Elle affrontera la Belge Kirsten Flipkens au deuxième tour. La 76e joueuse au monde a eu le dessus sur la Mexicaine Renata Zarazua en trois manches de 7-5, 6-7 (1) et 6-1.

De longues absences

Il s'agissait d'un premier affrontement depuis la première ronde des internationaux d'Australie en 2016 pour Tomljanovic, qui n'est pas classée en vertu de son dossier verge au cours des 12 derniers mois. Elle avait atteint le 47e échelon du classement de la WTA, en février 2015.

Pour sa part, Bouchard n'avait pas joué depuis son revers aux mains de Coco Vandeweghe, lors du troisième tour des Internationaux d'Australie, le 19 janvier.

Elle a pourtant fait parler d'elle depuis cette défaite. D'une part, un pari perdu lors du Super Bowl lui a valu un rendez-vous avec un partisan. D'autre part, elle a posé pour la Swimsuit Issue du magazine Sports Illustrated, ce qui lui a valu de nombreuses critiques sur les médias sociaux.