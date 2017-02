Un pas en arrière pour Eugenie Bouchard

20-02-2017 | 10h26

La Québécoise Eugenie Bouchard a perdu une place au classement mondial du tennis féminin ayant été mis à jour lundi et se retrouve désormais 45e.

La joueuse de la Belle Province a conservé une fiche de 5-3 depuis le début de la saison et n'a pas joué depuis son revers aux mains de Coco Vandeweghe au troisième tour des Internationaux d'Australie.

Le top 5 est toujours formé dans l'ordre de l'Américaine Serena Williams, de l'Allemande Angelique Kerber, de la Tchèque Karolina Pliskova, de la Roumaine Simona Halep et de la Slovaque Dominika Cibulkova.

La Montréalaise Françoise Abanda est 170e, alors que la Blainvilloise Aleksandra Wozniak reste 269e.

Chez les hommes, l'Ontarien Milos Raonic demeure au quatrième échelon, derrière le Britannique Andy Murray, le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Stan Wawrinka. Le Japonais Kei Nishikori est cinquième.

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a grimpé de deux rangs et est 116e. Peter Polansky et Steven Diez sont respectivement 124e et 174e.